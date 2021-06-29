У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів". Зареєструватися можна вже зараз.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров в Facebook.
Він повідомив, що бета-тест стартує 1 липня: у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.
"Що таке "ковідний" сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.
За його словами, це бета-тестування - важлива частина запуску "ковідних сертифікатів", яка допомагає протестувати роботу послуги.
Він зазначив, що цей документ у "Дії", працюватиме як і будь-який інший. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код.
Наразі технічною реалізацією "ковідних сертифікатів" спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров'я України, Міністерство закордонних справ та прикордонна служба.
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Сертифікати вакцинації в Україні
У травні МЗС України розпочав активну роботу над укладенням двосторонніх угод щодо визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.
Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.
Внутрішні українські Covid-сертифікати повинні з'явитися в додатку "Дія" 1 липня.
Також Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.
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