Україна та Молдова взаємно визнаватимуть свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Молдова відкриє кордони для українців з національними свідоцтвами про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та в.о. прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Аурелій Чокой домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 під час зустрічі в Києві 17 травня.

Зокрема, сьогодні, 10 червня, молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19.

"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався", - повідомив Кулеба.

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Україна також визнаватиме свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, який видається в Молдові. Підставою для визнання нашою державою молдовських свідоцтв є постанова Кабінету міністрів України № 583 від 2 червня.

Також сказано, що з правилами в'їзду на територію Молдови, зокрема для українців без свідоцтва про повну вакцинацію, можна ознайомитися на сайті МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкриває кордони для українців з 11 червня.

У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей улітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

9 липня Європейський парламент остаточно дав "зелене світло" запровадженню цифрових COVID-сертифікатів для подорожей в умовах пандемії. Тепер цей законодавчий акт має схвалити Рада ЄС, а потім він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, щоб цифрові COVID-сертифікати стали чинними і почали використовуватися з 1 липня 2021 року.

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко