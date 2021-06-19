Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодились Угорщина та Молдова.

Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

Також глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

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Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

Сертифікати вакцинації в Україні

У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.

Внутрішні українські COVID-сертифікати мають з’явитись у додатку «Дія» 1 липня.

За даними МОЗ, в Україні проти COVID-19 вже повністю імунізовані майже 355,8 тис. осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва