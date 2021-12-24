Кабінет Міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Як повідомляють на урядовому порталі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну.
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"Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. Водночас використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність у селах. Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, і надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО", - цитує першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки Юлію Свириденко прес-служба Кабміну.
Так, згідно з рішенням уряду, від обов'язкового застосування РРО звільняються суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 млн 85,5 тис.грн).
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) ще на один рік.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стануть обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців, що, на думку самих підприємців, призведе до підвищення вартості товарів і послуг.