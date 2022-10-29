Жінці оголосили підозру за ч.1 ст. 436-2 КК України.

У Житомирі затримали заступника директора ліцею, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона стверджувала, що наша країна повинна була погодитися на умови агресора. А обстріли з боку окупантів спровокувало українське керівництво.

Інформацією про затримання поділився прес-центр Офісу генпрокурора на офіційній сторінці на Facebook.

"За даними слідства, заступниця директора одного з ліцеїв Житомира у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворогом ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор. Підозрювана намагалася переконати їх у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять спецоперацію, стріляти. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з РФ та прийняти їхні умови", — повідомили в Офісі генпрокурора.

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Заступник директора також намагалася виправдати злочини Росії. Жінка стверджувала, що окупанти ведуть визвольну війну проти націоналістичних рухів та чинного керівництва України. За її словами, Путін не віддавав наказ про повномасштабне вторгнення, ніякої збройної російської агресії немає, а Крим завжди належав РФ.

Співробітниці ліцею повідомили про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ч.1 ст. 436-2 КК України). Зараз вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення жінки від посади.

Діяльність російських агентів в Україні

На початку жовтня СБУ затримала в Миколаївській області зрадників, які готували псевдореферендум за завданням російських окупантів. Двох агентів вдалося заарештувати, а організаторка переховується від правоохоронців.

Приблизно в той же час в Одеській області затримали чоловіка через підтримку російської агресії. Житель Білгород-Дністровського виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну і заперечував військові злочини окупантів.

У вересні у Львові припинили діяльність мережі агітаторів, які працювали на бойовиків з так званої "ЛНР". Злочинці поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи, а також виправдовували російську агресію. Свою діяльність вони вели в інтернет-спільнотах Львівського регіону.

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