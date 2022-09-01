Агітатори, використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

Служба безпеки України заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків так званої "ЛНР" і вели підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"За наявною інформацією, пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого "управління гуманітарних операцій ЛНР", яке підконтрольне російським спецслужбам. Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії", - сказано у повідомленні.

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При цьому зазначається, що агітатори, використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

В СБУ зазначають, що бойовики "найняли" одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління "ЛНР".

"З'ясовано, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка". А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт "ВосходИнфо", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч.1 ст. 111 (державна зрада); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

В повідомленні сказано, що інші фігуранти кримінального провадження також перебувають у полі зору СБУ, і їм готуються заочні повідомлення про підозру.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Харків'янин заперечував збройну агресію РФ та прославляв окупантів, нині йому загрожує тюрма.

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