На здобуття Шевченківської премії кілька років поспіль претендує одіозний псевдовчений Валерій Бебик, який доводить, що предки українців – родоначальники найбільших цивілізацій світу, а Ісус був галичанином.
Читайте такожШевченківська премія: названі лауреати 2019 рокуУвагу на це звернула журналістка Олена Чичеріна на своїй сторінці у Facebook.
«Це псевдовчений, який щороку висувається на цю нагороду від різних організацій. І щоразу із своїм циклом дічі «Цивілізація Incognita». Що тільки вчене товариство не робило, щоб дати раду цій ганьбі. Оп***ошені археологи навіть листи писали до владних структур, що чувак дискредитує українську науку», – зазначила вона, додавши, що пропри все це Бебик продовжує подаватися на премію.
При цьому Чичеріна перерахувала найбільш дивні погляди Бебика:
- доводить існування цивілізації протоукраїнців, які дали початок всьому;
- мати Зевса – з Житомира;
- Ісус – галичанин;
- Будда – скіфський пророк;
- серед єгипетських фараонів були українці;
- Еней – цар України.
Національна премія України імені Тараса Шевченка: що відомо
Це державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
Премія заснована 1961 року.
Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузі літератури та Платон Майборода в галузі музики.
6 листопада комітет премії оголосив про завершення прийому документів та творів, а також опублікував повний перелік номінантів премії 2021 року.
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