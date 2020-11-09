Аархеологи сигналізували про те, що Бебик дискредитує українську науку, але це не дало результату.

На здобуття Шевченківської премії кілька років поспіль претендує одіозний псевдовчений Валерій Бебик, який доводить, що предки українців – родоначальники найбільших цивілізацій світу, а Ісус був галичанином.

Читайте такожШевченківська премія: названі лауреати 2019 рокуУвагу на це звернула журналістка Олена Чичеріна на своїй сторінці у Facebook.

«Це псевдовчений, який щороку висувається на цю нагороду від різних організацій. І щоразу із своїм циклом дічі «Цивілізація Incognita». Що тільки вчене товариство не робило, щоб дати раду цій ганьбі. Оп***ошені археологи навіть листи писали до владних структур, що чувак дискредитує українську науку», – зазначила вона, додавши, що пропри все це Бебик продовжує подаватися на премію.

При цьому Чичеріна перерахувала найбільш дивні погляди Бебика:

доводить існування цивілізації протоукраїнців, які дали початок всьому;

мати Зевса – з Житомира;

Ісус – галичанин;

Будда – скіфський пророк;

серед єгипетських фараонів були українці;

Еней – цар України.

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Це державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Премія заснована 1961 року.

Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузі літератури та Платон Майборода в галузі музики.

6 листопада комітет премії оголосив про завершення прийому документів та творів, а також опублікував повний перелік номінантів премії 2021 року.

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Автор: Катерина Шварц