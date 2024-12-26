Процедура буде реалізована вже ближчим часом.

Вчена рада Інституту журналістики підтримала звільнення професора Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка Микити Василенка. Про це в ефірі "Київ 24" розповів Володимир Бугров, філософ, педагог, ректор КНУ ім. Т.Г.Шевченка.

На запитання щодо подальшої викладацької долі Василенка та того, чи дійсно Вчена рада Інституту журналістики проголосувала за його звільнення, Бугров зауважив, що засідання Вченої ради відбулося напередодні.

На цьому засіданні колеги Василенка одноголосно "визнали його поведінку неприпустимою і клопотали перед керівництвом університету про припинення трудових відносин і розірвання контракту з ним".

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"Сьогодні на 11-ту годину збиралася Комісія з питань етики Вченої ради університету… (Комісія - УНІАН) ухвалила визнати поведінку Микити Кімовича Василенка неетичною і такою, що не відповідає Етичному кодексу університетської спільноти. А відповідно до Кодексу законів про працю - клопотати перед ректором про припинення трудових відносин", - розповів Бугров.

На основі цього рішення він сьогодні ж доручив юридичній службі університету, бухгалтерії та відділу кадрів здійснити усі необхідні дії для припинення трудових відносин із Василенком.

"Тобто розрахуватися, виплатити всі належні виплати за відпрацьований час і видати наказ, який я підпишу, про звільнення Микити Василенка із зазначеної вище підстави: невідповідності його дій вимогам законодавства, яке передбачає, що особи, які здійснюють навчально-виховні функції, мусять дотримуватися вимог етики і, в тому числі, професійної етики", - сказав ректор.

На уточнення, коли саме може бути розірвано контракт та припинено трудові відносини з Василенком, Бугров зауважив: "Це фактично завтра, за максимум понеділок, ця процедура буде реалізована. Тобто на основі цього рішення готується наказ про звільнення з роботи, здійснюються розрахунки. Для того, щоб не було підстав для оскарження".

З моменту проходження всіх розрахунків та реєстрації відповідного наказу Василенко вважатиметься звільненим з роботи.

Скандал із професором у КНУ ім. Шевченка

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Василенко заявив, що прибуття іноземних миротворців до України змогло б вирішити демографічну проблему, оскільки в країні перебувають "сотні тисяч голодних українок".

Його слова викликали обурення у суспільстві. Невдовзі із засудженням виступили Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Сам Василенко назвав скандал, який виник навколо його слів про жінок, провокацією. Він назвав фразу "голодні українки" літературним висловом та вибачився за таке формулювання.

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