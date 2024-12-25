Він вважає це літературним висловом.

Професор Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко назвав скандал, який виник навколо його слів про жінок, провокацією.

В коментарі Суспільному він назвав фразу "голодні українки" літературним висловом та вибачився за таке формулювання. "Але з сенсом ви згодні? Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації і мене варто звільняти з університету?" - додав Василенко.

Ректор університету Володимир Бугров повідомив, що незабаром комісія з питань етики надасть оцінку поведінці професора. Якщо вона буде визнана невідповідною, то Василенко отримає другу догану та буде звільнений. Також з ним можуть розірвати контракт у разі відповідного рішення вченої ради Інституту журналістики.

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Скандал у КНУ ім. Шевченка

Нагадаємо, нещодавно професор Василенко заявив, що прибуття іноземних миротворців в Україну змогло б вирішити демографічну проблему, оскільки в країні перебувають "сотні тисяч голодних українок".

Його слова викликали обурення у суспільстві. Невдовзі із засудженням виступили Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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