Василь Євдокимов володіє нерухомістю і підприємствами в РФ, а відпочивати воліє в найдорожчих готелях тимчасово окупованого Криму.

Начальник "центру спецоперацій" так званого "міністерства держбезпеки "ДНР" Василь Євдокимов з позивним "Ленін" за роки агресії Росії проти України сколотив цілий статок.

У розпорядження Obozrevatel потрапили аудіоперехоплення розмов бойовиків, зроблені українськими розвідниками, і відео відпочинку Євдокимова з сім'єю.

Відзначається, що Євдокимов є "творцем" концтабору в Донецьку під назвою "Ізоляція", а також одним з організаторів вбивств полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша і полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.

Він володіє нерухомістю і підприємствами в РФ, а відпочивати воліє в найдорожчих готелях тимчасово окупованого Криму.

За даними українських розвідників, з 2014 по 2020 року Євдокимов займався мародерством, привласненням особистих речей, цінностей і автотранспорту у викрадених з метою викупу, заарештованих і вбитих жителів Донецької області. Також він збагатився в процесі так званої націоналізації української держвласності.

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Євдокимов володіє наступними фінансовими активами:

3-кімнатна квартира в "новобудові" в Москві, куплена у 2015 році за 15 мільйонів рублів без обробки.

Три однокімнатні квартири в Москві, куплені у 2016 році, які здаються в оренду і приносять дохід "Леніну" в розмірі 100 тисяч рублів щомісяця.

Три однокімнатні квартири в Москві, куплені у 2018 році на стадії будівництва, з метою їх подальшого використання в орендному бізнесі Євдокимова.

Земельна ділянка в Москві, куплена і оформлена у 2019 році за 15 мільйонів рублів.

Куплена у 2017 році земельна ділянка у 20 соток в селі Верх-Бійськ Турочакського району Алтайського краю, з побудованим в подальшому на ньому комплексом (двоповерховий будинок, двоповерхова лазня, гараж з мансардою, альтанка) і підсумковою вартістю об'єкта близько 10 мільйонів рублів.

Завод в Скопині Рязанської області з виробництва поліпропіленової гранули ("Ленін" володіє ½ частиною з інвестицією в 1 млн доларів).

Золото (в злитках і прикрасах) загальною вагою близько 30 кілограмів – вивезено в РФ.

Близько 50 одиниць колекційних мисливських рушниць VIP-сегмента, колекція картин (у кількості, пропорційній з повністю завантаженим мікроавтобусом з подовженою колісною базою) - вивезено в РФ.

Автопарк із сучасних автомобілів VIP-класу загальною вартістю близько 32 мільйонів рублів.

Василь Євдокимов щорічно витрачає близько мільйона рублів на Відпочинок з сім'єю в Криму і Москві:

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У серпні 2019 року "Ленін" відпочивав у Кримській Ялті в готелі "MRIYA RESORT & SPA". За 10 днів, проведених там з сім'єю, він заплатив 1 мільйон 200 тисяч рублів. Відпочиваючи в цьому готелі у 2017 році, "Ленін" з сім'єю насолоджувався концертом Філіпа Кіркорова на святкуванні триріччя роботи готелю, а на відпочинку у 2018 році – концертом Володимира Преснякова. Дані факти документально підтверджені отриманими українською розвідкою архівними фото і відеоматеріалами сім'ї Євдокимова.

А в серпні 2020 року Василь і Наталія Євдокимови з дітьми відпочивали в Алушті, в готелі "PORTO MARE". За відпочинок вони заплатили понад 600 тисяч рублів.

Obozrevatel публікує аудіоперехоплення телефонних розмов колишнього першого помічника "Леніна" Вадима Долгова ("Пенсіонер") і головного ката "Ізоляції" Дениса Куликовського ("Палич"), в якому особливу увагу приділено особистому збагаченню "начальника ЦСО МДБ ДНР" Василя Євдокимова в період з 2014 по 2020 роки – під час війни на Донбасі.

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Автор: УНІАН