Прокурори просять суд взяти підозрюваних у вбивстві людини під варту без можливості внесення застави.

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив під заставу двох обвинувачених у вбивстві добровольця Олексія Щербини, яке сталося у Києві у 2022 році.

"Не погоджуючись із вказаним рішенням суду Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу", - повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що сторона обвинувачення наполягає на відсутності підстав для визначення застави обвинуваченим, ураховуючи вчинення ними тяжкого злочину із застосуванням вогнепальної зброї та насильства відносно військового.

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Відтак, прокурори просять суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу та взяти обвинувачених під варту без можливості внесення застави.

Наразі апеляційну скаргу скеровано на розгляд до Київського апеляційного суду.

Вбивство військового в Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Голосіївський райсуд Києва відпустив під заставу двох із трьох обвинувачених у груповому хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї у справі про вбивство військовослужбовця. Суд визначив розмір застави у 805,2 тис. грн для кожного як альтернативу триманню під вартою.

Вбивство сталося у жовтні 2022 року під час конфлікту в одному з київських дворів. За даними поліції, сварка виникла між водіями Hyundai та Lexus через першочерговість проїзду на дорозі. Під час неї пасажири Lexus побили водія іншого авто, а керманич "Лексуса" вистрілив у нього. Останній загинув на місці.

Згодом стало відомо, що молодики вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Суд арештував трьох молодиків. ЗМІ пов’язували їх зі спортивним клубом депутата-зрадника Іллі Киви. Один із них вже мав підозру у справі про шахрайство.

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