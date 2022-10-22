Вбитим виявився доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

У Києві суд арештував трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників за хуліганські дії перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Вбитим виявився доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина. За словами голови ВО "Свобода" Андрія Іллєнка, Олексій готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода", в нього залишилась дружина та мала дитина.

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"Ситуація жахлива у своєму абсурді - три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою", - написав Іллєнко.

Поліцейські затримали фігурантів та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, а відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

"На даний час зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває", - додали у поліції.

Стрілянина у Києві - що відомо

Правоохоронці отримали повідомлення про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова. На місці події з’ясувалось, що між водіями Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі.

В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці.

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