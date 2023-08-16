Восени 2022 серед білого дня в одному з дворів столиці вбили військового Олексія Щербину.

Двох вбивць добровольця суд Києва відпустив під заставу у 20 тисяч доларів, повідомив офіцер батальйону "Свобода" НГУ, колишній народний депутат Андрій Іллєнко.

"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками). На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу у 20 тисяч доларів", - написав Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що тепер особливо небезпечні вбивці з російськими звʼязками будуть гуляти на свободі, а життя добровольця суд оцінив у 20 тисяч доларів.

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"Все це відбувається у той час, коли побратими вбитого Олексія Щербини воюють на фронті і не можуть паралельно знищувати ворога в бою та боротися з гнидами в тилу. Але в тилу зараз багато людей, які можуть вплинути на ситуацію, до яких я перш за все звертаюся", - закликав Іллєнко.

Він зазначив, що буде апеляція на рішення, тому зараз розголос може вплинути на ситуацію.

У жовтні на проспекті Глушкова вбили добровольця Олексія Щербину

Нагадаємо, у жовтні 2022 р. стало відомо про загибель військовослужбовця в результаті дорожнього конфлікту зі стріляниною. Як інформувала поліція, на проспекті Глушкова між водіями Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці. Згодом стало відомо, що вбитим виявився доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

23 жовтня відділ комунікації поліції Києва повідомив, що один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників за хуліганські дії перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Тоді заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко повідомив, що Щербина готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода", в нього залишилась дружина та мала дитина.

Він наголосив на жахливій ситуації, в результаті якої загинув військовослужбовець - "три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження". Він підкреслив, що злочинці стріляли у київському дворі, серед білого дня, стріляли у людину у військовій формі.

Також Іллєнко опублікував імена підозрюваних учасників конфлікту й убивства людини.

Ними виявилися: Ігнатенко Леонід Іванович 1982 року народження; Котирло Ігор Валерійович 1998 р.н. та Вільцанюк В'ячеслав Володимирович 1996 р.н.

Також тоді стало відомо, що підозрювані можуть бути пов'язані зі спортивним клубом зрадника Іллі Киви.

Зокрема "Київ Оперативний" інформував, що раніше В'ячеслав Вільцянюк ставав підозрюваним у справі про телефонне шахрайство. Зокрема, у 2020 році йому повідомили про підозру у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Тоді з клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" і ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон". У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.

Видання писало, що спортивний клуб, який його брав на поруки, належав Киві.

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