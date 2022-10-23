Конфлікт між Олексієм та чоловіками виник біля будинку військового.

Вбивству київського добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини передувала сварка і бійка зі своїми нападниками через паркомісце.

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" розповів найкращий друг Щербини, командир добровольчого формування № 4 112-ої бригади територіальної оборони міста Києва Всеволод Терентьєв.

За його словами, конфлікт між Олексієм та чоловіками виник біля будинку військового.

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Олексій повертався на Hyundai додому з купленими продуктами, проте не зміг припаркуватися, оскільки Lexus перекрив проїзд.

"Олексій - хлопець принциповий і йому завжди було байдуже, чи одна перед ним стоїть людина, чи кілька. Він за словом до кишені не ліз. Зробив зауваження опонентам. Почалась словесна перепалка та невелика бійка. При тому Олексій був одягненим у військову форму, то ж кривдники бачили, що перед ними захисник", - сказав Терентьєв.

Далі Щербина крикнув щось чоловікам услід, ті повернулися до машини, дістали зброю і вистрілили у військового.

"Куля влучила у живіт. Скоріш за все, внаслідок внутрішньої кровотечі Олексій і помер, бо біля нього крові майже не було... Після скоєного вони (нападники) всі гільзи, які були випущені, зібрали на місці злочину. Єдине що потім правоохоронці знайшли — невикористаний один патрон", - додав Терентьєв.

У самого Олексія залишилась дружина і донька, а також матір з сестрою. Батька, який теж служив у ЗСУ, він втратив всього 40 днів тому, уточнив Терентьєв.

У Києві вбили військового: що відомо про загибель Олексія Щербини

Напередодні, 22 жовтня, патрульна поліція повідомила про затримання трьох чоловіків, причетних до стрілянини і вбивства столичного водія.

Згодом стало відомо, що загинув доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина. Чоловік активно волонтерив ЗСУ і готував документи на мобілізацію.

Серед затриманих - спортсмен В'ячеслав Вільцянюк. Раніше він проходив у справі про телефонне шахрайство, але його відпустили на волю. Активісти знайшли зв'язок Вільцянюка зі "спортивним клубом" екс-нардепа-зрадника Іллі Киви.

Ще один підозрюваний - Леонід Ігнатенко - неодноразово демонстрував агресію щодо україномовних громадян, займає антиукраїнську позицію.

Підозрюваних арештували без права внесення застави.

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