За версією слідства, юнак загинув від рук працівника одного із силових відомств.

У Києві поховали 16-річного Максима Матерухіна, який трагічно загинув на фунікулері 7 квітня. В останню путь юнака проводжали близько сотні людей, повідомляє ТСН.

Окрім родичів та сусідів попрощатися з Максимом прийшло багато однолітків, а також вчителі.

"Максим був учнем, якого всі любили. Він наскільки був безконфліктним. Завжди усім приходив на допомогу. У класі його всі любили, поважали. Бо він був настільки добрим, настільки світлим, що навіть не вкладається в голові, що така людина може вже не бути з нами", – кажуть ті, хто знав хлопця.

Як повідомляє "Суспільне", Максима поховали на Берковецькому кладовищі

Смерть підлітка на фунікулері у Києві

Як писав УНІАН, 7 квітня на столичному фунікулері стався конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та групою підлітків. За даними слідства, після виходу з вагону чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою вікно та отримав поріз шиї. Через інтенсивну втрату крові юнак помер до приїзду швидкої.

Пізніше також стало відомо, що працівник УДО в момент конфлікту перебував на підпитку. Саме він почав чіплятися до підлітків. Наразі суд відправив його до СІЗО на час слідства. Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві.

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