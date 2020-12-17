Дружину і матір Андрія Антоненка не пустили на засідання Шевченківського райсуду Києва у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко та медсестри Яни Дугарь у причетності до вбивства журналіста у липні 2016 року, не пустили близьких родичів Антоненка.
На судове засідання пустили лише невелику кількість журналістів.
Читайте такожРік в СІЗО: підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка залишили під вартою
Слід також зазначити, що сьогодні справа розглядається по суті, тому активісти, які підтримують обвинувачуваних, не закликали людей приходити до суду. Наразі група підтримки - це лише близько 10 людей, але попри це біля будівлі суду вжито безпрецедентні заходи безпеки: декілька сотень правоохоронців, десятки легкових та вантажних автомобілів поліції.
Наразі прокурор продовжує оголошувати матеріали кримінального провадження. Очікується, що сьогодні адвокати Антоненка заявлять клопотання про зміну йому запобіжного заходу.
Вбивство Шеремета: що відомо про розслідування
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
- 11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.
- Їхню справу розглядає суд присяжних.
- 9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.
- 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.
- 7 грудня Київський апеляційний суд залишив під вартою Антоненка, оскільки на думку слідства, наявні певні ризики, зокрема, що після звільнення з-під варти обвинувачений нібито може переховуватися чи втекти.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram