На судове засідання пустили лише журналістів.

Дружину і матір Андрія Антоненка не пустили на засідання Шевченківського райсуду Києва у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко та медсестри Яни Дугарь у причетності до вбивства журналіста у липні 2016 року, не пустили близьких родичів Антоненка.

На судове засідання пустили лише невелику кількість журналістів.

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Слід також зазначити, що сьогодні справа розглядається по суті, тому активісти, які підтримують обвинувачуваних, не закликали людей приходити до суду. Наразі група підтримки - це лише близько 10 людей, але попри це біля будівлі суду вжито безпрецедентні заходи безпеки: декілька сотень правоохоронців, десятки легкових та вантажних автомобілів поліції.

Наразі прокурор продовжує оголошувати матеріали кримінального провадження. Очікується, що сьогодні адвокати Антоненка заявлять клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

Вбивство Шеремета: що відомо про розслідування

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

Їхню справу розглядає суд присяжних.

9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив під вартою Антоненка, оскільки на думку слідства, наявні певні ризики, зокрема, що після звільнення з-під варти обвинувачений нібито може переховуватися чи втекти.

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Автор: Дмитро Хилюк