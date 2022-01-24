Захисники просили змінити запобіжні заходи з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Суд відмовився відпускати з-під домашнього арешту музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка та дитячого хірурга Юлію Кузьменко, обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

"Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення. Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу обвинуваченій Кузьменко... з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення", - зачитала фрагмент ухвали головуюча суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання відбудеться 9 лютого.

Читайте такожПідозрювана у вбивстві журналіста Шеремета вирішила знову оперувати дітейНагадаємо, Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко та Кузьменко перебувають під нічним домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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