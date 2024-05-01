Раніше журналісти "Слідство-інфо" повідомляли про купівлю дружиною Іллі Вітюка квартири преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі глави держави №257/2024 від 1 травня 2024 року.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Причина звільнення не уточнюється.

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Скандал з Вітюком - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Вітюка було відсторонено від виконання посадових обов'язків на час перевірки інформації, оприлюдненої журналістами "Слідство-інфо", про купівлю його дружиною квартири преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

Водночас, за рішенням голови СБУ Василя Малюка, на час проведення перевірок Вітюк мав проходити службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

У розслідуванні "Слідства.Інфо" йшлося про майно сім'ї керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналіст Шульгат з'ясував, що дружина посадовця, Юлія, під час повномасштабної війни купила квартиру преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів. Вітюку журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і натомість отримали як "відповідь" повістку Шульгату.

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