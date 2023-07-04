За словами Тараса Креміня, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь постановив накласти адміністративний штраф на вчительку математики в школі Дніпра, яка проводила урок російською мовою.

За результатами державного контролю підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство, пише Радіо Свобода.

Розмір штрафу становитиме 3 400 гривень.

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Кремінь висловив сподівання, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону.

"Я як Уповноважений із захисту державної мови завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав", - додав він.

Мовні скандали в Україні - деталі

У Деснянському районі Києва в магазині "Конфіскат" охоронець звертався російською мовою до клієнта. На прохання перейти на українську мову охоронець відповів, що "Київ – російськомовне місто".

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