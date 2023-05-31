Користувачі мережі обурились через дії закладу.

У Дніпрі військовослужбовця не пустили повечеряти до ресторану "Deep Bar". Причиною відмови стала військова форма українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану.

"Хочу поділитися враженнями. "Deep Bar" у місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. У спортивній формі та військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти", – повідомив про скандальний інцидент у TikTok військовий Євген Кожирнов.

Ситуація викликала обурення серед українців. Громадяни в коментарях засудили персонал та керівництво ресторану. Зокрема, нагадали завдяки кому заклад може працювати у воєнний час. Також коментатори запропонували видати працівникам ресторану повістки.

Керівництво закладу поки не відреагувало на скандал.

Скандали з військовими

Як повідомляв УНІАН, в одному з готелів карпатського курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика, який проходить реабілітацію після роботи в найгарячішій точці нашого фронту. Він назвав захисника України "лошарою" та "провокатором".

Раніше у Черкасах військового не пустили у маршрутку, бо той їхав з чотирилапим другом з Бахмутського напрямку.

У березні у мережі розгорівся скандал через відмову спортклубу в Києві пустити військових у душ.

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