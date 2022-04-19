Буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки з тим, щоб уникнути непотрібних провокацій.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що поліція впроваджує посилений режим служби, оскільки є попередня інформація про можливі провокації з боку російських спецслужб та ДРГ.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зроблено все, щоб забезпечити, з одного боку, побажання вірян, оскільки це (Великдень - УНІАН) є одним з ключових християнських свят, а з іншого доку, максимально підстрахуватись на рахунок безпекових ризиків. Як було вже зазначено, в нас є, дійсно, попередня інформація про можливі провокації з боку російських спецслужб, ДРГ і саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки з тим, щоб уникнути непотрібних провокацій", - сказав Єнін.

Він зазначив, що вибухотехніки будуть перевіряти усі храми на предмет можливих замінувань.

"Насамперед, ми говоримо про намагання можливих зривів богослужінь в окремих храмах, наші вибухотехніки будуть перевіряти усі храми на предмет можливих замінувань. Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Особливо, в період масового приходу прихожан", – сказав Єнін.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли про загиблих із масового поховання в Бучі.

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