Президент нагадав, що Великдень – це свято відродження і відновлення справедливості.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і провів паралель між воскресінням Христа і відродженням України.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що після перемоги над усіма українськими територіями засяє "світло справедливості".

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"Це світло відродження. Відбудова того, що знищив і понівечив окупант. Відбудова нашої прекрасної країни, яка в майбутньому стане ще прекраснішою. Це світло істини й правди. Торжество закону й правосуддя", – заявив голова держави.

Великдень в умовах війни

Цього року Великдень знову проходить в умовах воєнних обмежень. Через комендантську годину в традиційні великодні заходи довелося внести корективи. Вірянам дозволили бути присутніми на нічних богослужіннях, але з умовою, що вони залишаться всередині храмів і не будуть виходити на вулицю до ранку.

Крім того, в ряді регіонів громадянам заборонили відвідувати кладовища в рамках великодніх поминальних заходів. Ці обмеження стосуються прифронтових регіонів і тих районів, які раніше були звільнені від російської окупації. Причина - велика кількість мін і боєприпасів, які залишаються в цих місцях.

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