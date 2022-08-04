За словами міністра, будь-які спроби поставити під сумнів право українців чинити опір Росії – це збочення, в які б правові конструкції його не маскували.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International, зазначив, що Україна не дозволить паплюжити свою армію і захисників.

Свою думку з цього приводу він висловив у Facebook.

"Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України", – наголосив він.

За словами міністра, це доводять факти "просто звірячого" поводження російських окупантів.

"Росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної, росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених, росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе, росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу", – зазначив Резніков.

На його думку, будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися злочинам Росії та геноциду, захищати свої домівки та життя – "це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували".

Очільник Міноборони також додав, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, "як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет".

"Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну правозахисну організацію Amnesty International не створювати фальшиву реальність, а говорити правду про злочини окупаційної армії Російської Федерації в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

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