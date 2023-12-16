Наразі він у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців, згодом йому оберуть запобіжний захід.

Слідчі кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але вже УНІАН повідомляв, що йдеться про депутата сільради Сергія Батрина.

"Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід", - сказано в повідомленні. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").

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В СБУ зазначають, що унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. "Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

Вибух в сільраді на Закарпатті

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області пролунали вибухи - місцевиий депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин кинув на засіданні сесії три гранати.

В.о. директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер повідомив, що проведено ряд обстежень, операцій, і лікарі роблять все можливе, щоб хворі, які отримали поранення від підриву гранат, одужали. Він зазначив, що травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. Одній людині ампутували кінцівку.

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