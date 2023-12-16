Слідчі кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.
Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але вже УНІАН повідомляв, що йдеться про депутата сільради Сергія Батрина.
"Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід", - сказано в повідомленні. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").
В СБУ зазначають, що унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. "Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається.
Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.
Вибух в сільраді на Закарпатті
15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області пролунали вибухи - місцевиий депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин кинув на засіданні сесії три гранати.
В.о. директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер повідомив, що проведено ряд обстежень, операцій, і лікарі роблять все можливе, щоб хворі, які отримали поранення від підриву гранат, одужали. Він зазначив, що травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. Одній людині ампутували кінцівку.