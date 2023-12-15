Голова Керецьківської громади Михайло Мушка прийшов до тями.

Головний опонент депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати на сесії сільради, голова Керецьківської громади Михайло Мушка, прийшов до тями. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Життю голови територіальної громади Михайла Мушки нічого не загрожує. Він, на відміну від підривника, у свідомості і спокійно спілкується з медперсоналом", - написав він.

Як пише журналіст, Мушка є представником проросійської політичної партії "Опозиційна платформа — За життя" і в березні 2021 року його затримували на хабарі.

Відео дня

"Михайла Мушку затримували на отриманні хабаря - посадовець разом зі спільницею вимагали неправомірну вигоду з місцевих підприємців за розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності"

Як встановило тоді слідство, до організації злочинної "схеми" вимагання та одержання коштів з підприємців регіону крім голови Керецьківської ОТГ була причетна начальниця відділу Свалявської районної держадміністрації. Неправомірну вигоду посадовці вимагали за погодження та видачу дозвільних документів на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

"Безпосередньо начальницю відділу поліцейські затримали під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди. Також задокументували факт перерахування 10 тисяч гривень на вказаний головою ОТГ рахунок товариства", - пише журналіст.

Як пише місцеве видання "Закарпаття онлайн", Сергій Батрин, якій підірвав гранати на сесії Керецьківської сільської ради, був системним опонентом Михайла Мушки і свого часу балотувався на цю посаду.

Зазначається, що Батрин, мешкаючи в селі Кушниця, яке увійшло до Керецьківської ОТГ після виборів у жовтні 2020 року, постійно акцентував на корупції у владі ОТГ, публікував відповідні відео у соцмережах і звертався з цього приводу до правоохоронних органів.

Депутат підірвав гранати на сесії сільради

У п'ятницю вдень, 15 грудня, у поліції повідомили, що у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час сесії. Унаслідок вибуху постраждали 26 осіб.

За відомостями правоохоронців, шестеро постраждалих знаходилися у тяжкому стані, а підривника реанімували медики. Закарпатський журналіст Віталій Глагола зазначив, що депутат-підривник живий.

Водночас ЗМІ зазначали, що депутат Сергій Батрин до підриву гранат, ймовірно, був обурений деякими бюджетними питаннями. До надзвичайної події депутат вимагав, щоб було озвучено звіт щодо бюджету на цей рік, а потім вже ухвалювався фінансовий документ на 2024-й.

Вас також можуть зацікавити новини: