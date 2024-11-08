Якби Зеленський виїхав, Київ було б втрачено, вважає Кулеба.

На Заході закликали, щоб Володимир Зеленський перед початком війни записав відеозаповіт, та передали це прохання через тодішнього главу Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу. Водночас міністр не передавав це повідомлення президенту, оскільки був впевнений, що той залишиться.

"Я не передавав це повідомлення президенту з однієї простої причини – я знав, що наш президент перебуває в абсолютно іншій реальності, й він нікуди не поїде", - пояснив Кулеба в інтерв’ю 24 Каналу.

Кулеба переконаний - якби президент виїхав, то Київ було б втрачено, тому що всі побігли б - судді, прокурори, працівники міністерств та інших органів державної влади.

Відео дня

"Але те, що президент залишився, стало сигналом багатьом людям, які планували "драпанути". Вони втекли б і управління державою тоді просто посипалося б. Колись спливе правда, хто та як себе поводив у перші дні війни", - зазначив він.

Він зазначав, що в уряді пропонувалося рішення розділитись на дві частини – одні залишалися в Києві, а інші виїжджали в Івано-Франківськ. Однак, як нагадав Кулеба, в історії України кожна така втеча уряду завершалася програшем, коли при першому ударі влада "пакувалася" та мандрувала Україною, а потім програвала, опинялася у вигнанні за кордоном і звідти писала мемуари.

"Я абсолютно впевнений, що рішення президента залишитися в Києві розірвало це замкнене коло української історії… Я знав, що президент не планував приєднуватися до своїх історичних попередників, тому він не залишив Київ. Я навіть не пересилав йому ніякі повідомлення про відеозаповіт. Треба було боротися. Треба було гарувати вдень і вночі над зброєю, над санкціями, бо це те, що реально допомагало Україні. А все інше – тільки ослаблювало нас. Навіть якісь думки про "план Б" робили б нас слабшими", - зауважив Кулеба.

Кулеба - інші заяви

Кулеба також, коментуючи можливість вступу України до НАТО, зазначав, що зараз немає жодного об'єктивного аргументу, чому б не дати Україні запрошення. Проблема в тому, пояснив він, що є люди, які протягом років мали "залізобетонну" позицію проти запрошення України до Альянсу. Тепер вони не хочуть виглядати слабкими через зміну позиції.

Він також зазначив, що небажання передавати Україні ракети Taurus є особистою принциповою позицією канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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