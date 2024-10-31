Перед початком нового етапу російсько-української війни на брифінгах президенту США Джо Байдену казали, що Україна протримається максимум 7 днів.

Перед початком повномасштабної війни РФ проти України на Заході допускали можливість убивства президента Володимира Зеленського та закликали, щоб глава держави записав відеозаповіт.

Про це розповів колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у проєкті ТСН USA-UA: Секретні файли Білого дому. Він зазначив, що в лютому – перед повномасштабним вторгненням РФ – йому радили не повертатися в Київ.

"Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: "Тоді треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт – про всяк випадок, хай лежить", – згадав Кулеба.

Відео дня

Колишній очільник МЗС також розповів, що під час безпекової конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила Володимиру Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні та подумати про підготовку України до партизанської війни.

Крім того, за словами дипломата, перед вторгненням РФ в Україну на брифінгах президенту США Джо Байдену казали, що Україна протримається максимум 7 днів.

Повномасштабна війна РФ проти України: інші маловідомі факти

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну віцепрезидентка країни Камала Гарріс вимагала від президента Володимира Зеленського розробити план передачі влади, який забезпечував би стабільність, у випадку його захоплення у полон або вбивства. Такі деталі розкрив у своїй книзі заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд.

У серпні 2022 року видання The Washington Post писало, що плани російського диктатора Путіна були дуже амбітними. Господар Кремля хотів захопити більшу частину України, а потім погрожувати східному флангу НАТО. Володимира Зеленського окупаційні війська були готові вбити "якщо б цього вимагала ситуація".

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