В Одесі є відповідні фахівці, на рахунку яких вже понад сотня знешкоджених "сюрпризів".

На брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, наскільки реально захистити пляжі від дрейфуючих мін.

"Технічно, це можливо. По-перше, необхідно протралити безпосередньо акваторію певного пляжу - вона не така велика і це цілком реально. Також є відповідні фахівці, зокрема, мобільна група по розмінуванню. На її рахунку - вже більше сотні розмінувань - це ті міни, які викинуло на берег, або у прибійну зону. Відповідно, відпрацювати це (пляжі, – УНІАН) можливо", - розповів Плетенчук.

Він додав, що після тралення необхідно виставити відповідні бонові загородження з сітками для того, щоб небезпечні предмети не потрапляли у певну частину прибережної зони.

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Курортний сезон в Одесі 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що підписав розпорядження про відкриття курортного сезону, який було зірвано на початку червня через теракт на дамбі Каховської ГЕС. Тоді в морську акваторію потрапили забруднені прісні води разом з трупами загиблих тварин, тисячами тонн грунту тощо.

За даними Кіпера, зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Пляжі, які відкриють, мають бути обладнані захисними сітками, щоб "ловити" дрейфуючі міни, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

Також Кіпер закликав Одеську, Білгород-Дністровську та Ізмаїльську РВА провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до обласної адміністрації до вечора 10 серпня. Посадовець сподівається, що вже найближчими вихідними Одещина зустрічатиме туристів, але багато одеситів та гостей міста вже давно відвідують пляжі, а комерсанти (кафе, клуби тощо) працюють на узбережжі.

Вже сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що підприємцям дозволили подовжити роботу кафе на годину - до 23:00. Водночас гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

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