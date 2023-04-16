Міністр хоче повернутися до приватного життя.

Міністр оборони Олексій Резніков збирається написати заяву про відставку після перемоги України у війні проти російських загарбників.

Як він розповів в інтерв'ю іспанському виданню LA RAZON, після відставки він збирається приділити час родині.

"Ах, це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий", - сказав Резніков у відповідь на питання про плани піти з посади.

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Він також розповів, що президент України Володимир Зеленський двічі просив його очолити оборонне відомство.

"Перша розмова була наприкінці серпня 2021 року. Я ввічливо відмовився від пропозиції. Я більше бачив себе в зіткненнях з юридичними проблемами, можливо, у відкритті нових юридичних фронтів з Росією в міжнародних судах. Або у співпраці з генеральним прокурором та міністерствами закордонних справ та юстиції. Я думав, що переконав його, але через місяць він викликав мене до себе в кабінет і, щойно я увійшов, сказав: "Добре, міністр оборони", – поділився міністр.

Що відомо про сім'ю Резнікова

56-річний Олексій Резніков, юрист і колишній віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій України, який з листопада 2021 року очолює Міноборони України, – батько двох дітей і дідусь двох онуків. У 2020 році він одружився з молодшою на 20 років Юлії Зорій, ведучою каналу ICTV.

В інтерв'ю LA RAZON Резніков розповів, що зараз частина його родини – дочка і її двоє дітей – живуть в Києві, де онуки ходять в школу.

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