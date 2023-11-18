Міністерство освіти України найближчим часом може надати можливість виїзду українським студентам непризивного віку на один навчальний семестр за кордон. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми зараз розпрацьовуємо певні механізми, щоб дозволити максимум односеместрову мобільність. Плануємо здійснити можливість студентам під час бакалаврату повчитися один семестр в одному з європейських університетів", - сказав Винницький.
За його словами, існує багато можливостей від закордонних університетів-партнерів, які відкрили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб вони на один семестр поїхали вчитися.
Він також відзначив, що міністерство напрацьовує схему, за якою не буде зловживань.
"Я думаю, що найближчим часом можна буде говорити про деякі зміни в тому числі до постанов Кабміну і наказів міністерства", - додав заступник міністра освіти.
Заборона на виїзд студентів за кордон
Через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан, за яким, зокрема, забороняється виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 60 років.
У вересні минулого року студентів, аспірантів та докторантів, зарахованих до навчання у закордонному виші позбавили можливості виїхати за кордон. Рішення було прийнято через масові випадки, коли при перетині кордону люди надавали фейкові довідки про навчання у закордонному виші.
При цьому нещодавно Володимир Зеленський доручив зняти частину обмежень. Так, студентам та науковцям "не мобілізаційного віку" можуть дозволити виїзд за кордон.