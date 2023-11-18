Міністерство напрацьовує можливість виїзду українським студентам непризивного віку за кордон.

Міністерство освіти України найближчим часом може надати можливість виїзду українським студентам непризивного віку на один навчальний семестр за кордон. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми зараз розпрацьовуємо певні механізми, щоб дозволити максимум односеместрову мобільність. Плануємо здійснити можливість студентам під час бакалаврату повчитися один семестр в одному з європейських університетів", - сказав Винницький.

За його словами, існує багато можливостей від закордонних університетів-партнерів, які відкрили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб вони на один семестр поїхали вчитися.

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Він також відзначив, що міністерство напрацьовує схему, за якою не буде зловживань.

"Я думаю, що найближчим часом можна буде говорити про деякі зміни в тому числі до постанов Кабміну і наказів міністерства", - додав заступник міністра освіти.

Заборона на виїзд студентів за кордон

Через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан, за яким, зокрема, забороняється виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 60 років.

У вересні минулого року студентів, аспірантів та докторантів, зарахованих до навчання у закордонному виші позбавили можливості виїхати за кордон. Рішення було прийнято через масові випадки, коли при перетині кордону люди надавали фейкові довідки про навчання у закордонному виші.

При цьому нещодавно Володимир Зеленський доручив зняти частину обмежень. Так, студентам та науковцям "не мобілізаційного віку" можуть дозволити виїзд за кордон.

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