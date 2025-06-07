Для деяких категорій заброньованих громадян усе ж є обмеження.

Заброньовані від мобілізації чоловіки можуть виїжджати за кордон. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Як він зазначив в етері телеканалу "Ми – Україна", такі чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку. Але є винятки.

"У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", – сказав речник ДПСУ.

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При цьому Демченко додав, що ті, хто на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку. Проте в документах має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Мобілізація в Україні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в нашій країні діє режим воєнного стану та загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку не мають можливості виїжджати за кордон (за винятком низки категорій).

Варто зазначити, що кілька місяців тому держава презентувала програму з залучення молоді до лав ЗСУ. Йдеться про підписання контракту з бригадою терміном на рік – "Контракт 18-24".

Нещодавно у Раді заговорили про створення такої можливості для чоловіків віком старше 60 років. Та підписати такий контракт зможуть не всі. Народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що залучатимуться до війська тільки ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони.

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