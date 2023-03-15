У Кремлі вирішили виставити своїх підлеглих - церковнослужителів - в ролі жертви та використати дану тему для нагнітання ситуації.

У Раді нацбезпеки та оборони роз’яснили мету поширеного сьогодні священниками Української православної церкви (Московського патріархату) відеозвернення щодо Києво-Печерської Лаври. Зазначається, що відео - чергва маніпуляція Кремля.

"Колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь – УНІАН) та "братія" записали відеозвернення до Президента України щодо їх виселення зі святині. Цю тему підхопили проросійські ЗМІ й підносять її під виглядом гоніння канонічної православної церкви. Зроблено все так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто "священна війна" неминуча", - зазначається у повідомленні Центру протидії дезіфнормації при РНБО.

При цьому звертається увага, що раніше скандальний проповідник запустив фейк щодо хрестів на Трапезному храмі Лаври, які, за словами Лебедя, потемніли нібито "через богослужіння горе-українців", маючи на увазі Православну церкву України.

Відео дня

"Таким чином бачимо, що Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує дану тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть "рятувати" православних українців", - зазначають у РНБО.

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври - що відомо

10 березня на сайті Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з’явилось повідомлення, що Свято-Успенський монастир Української православної церкви Московського патріархату попередили про розірвання договору оренди приміщень Лаври з 29 березня 2023 року.

Договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) Української православної церкви було укладено 19 липня 2013 року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи попередження про розірвання договору, зазначив, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ (МП) у Лаврі.

За його словами, таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов договору щодо використання державного майна. Підстава - зафіксовані порушення умов користування державним майном, зазначив міністр.

Сьогодні, 15 березня, у соцмережах поширено записане священнослужителями УПЦ МП, що мають залишити територію Києво-Печерської лаври, відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, у якому просять захистити їх Монастир в Лаврі.

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