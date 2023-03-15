ІПСО росіян спрямована на делегітимацію української держави, зазначає Інститут вивчення війни.

Росія, найімовірніше, готує провокації, в тому числі інформаційні атаки, у зв'язку з видворенням їхньої церкви з Києво-Печерської лаври, вважає Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні за долю Московського патріархату, який безуспішно намагається відокремити себе від РПЦ, заступився терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Гіркін і ще один бойовик Олександр Ходаковський використали цю ситуацію, щоб звинуватити Україну у нібито релігійних гоніннях. За їхніми словами, українська влада намагається нібито "нацькувати росіян по обидва боки "штучного кордону".

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ІПСО росіян спрямована на делегітимацію української держави, зазначає Інститут вивчення війни.

Разом з тим вже сьогодні, 15 березня, Гіркін у відповідь на звернення до Зеленського митрополита Павла та інших осіб Московського патріархату з проханням не видворяти їх з лаври, заявив, що краще б попи тоді вже йшли "у католики".

У цьому відео попи МП згадують, як молилися за президенство Зеленського, тому просять "не ображати лавру".

"Пізно схаменулися, типу святі отці і браття! Раніше треба було, раніше! Не туди подалися, бідні, треба було відразу в уніати (а краще - у католики), або - куди гірше - у розкольники. А ви всі сподівалися, що "як-небудь пронесе" - і невинність збережемо, і прибуткова лавра у нас залишиться", - написав терорист.

УМП МП виселяють з Києво-Печерської лаври - що відомо

З 29 березня УПЦ МП має звільнити всі приміщення Києво-Печерської лаври. Адміністрація заповідника розірвала контракт з Московським патріархатом після знайдених комісією порушень договору.

Згідно з договорами, УПЦ МП могла вільно і безоплатно користуватися приміщеннями лаври, матеріальними цінностями і культовими спорудами.

Разом з тим Московський патріархат уперся, що покидати будівлі не буде, оскільки не бачить "юридичних підстав" такого рішення адміністрації заповідника.

У Мінкульті зазначили, що покинути територію лаври доведеться усім духовним особам, які потрапили під санкції РНБО. А це, в тому числі, митрополит Павло.

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