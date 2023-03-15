За його словами, духовенство та прихожани молилися за президента Зеленського ще до виборів.

Один зі священників УПЦ Московського патріархату заявив, що нібито напророчив президентство Володимиру Зеленському ще до виборів.

У відеозверненні попів на тлі новин про виселення попів УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври священник зізнався, що перемогу Зеленського на виборах йому нібито "відкрив Бог". Після цього він з прихожанами нібито молився за нового президента.

"У цій обителі я молився і просив Бога, щоб Господь відкрив мені, хто стане новим президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Я зателефонував його другу Михайлу - це ще не було виборів - і кажу: "Можеш його привітати. Володимир буде президентом". Потім Михайло сказав мені: "Володимир сказав у радості: "Якщо мене оберуть, я навіть похрещуся". Я всім це розповів. Всі брати монастиря, прихожани, всі молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом", - сказав священник УПЦ МП, додавши, за Зеленського молилися, "щоб він нашу Лавру не ображав".

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УМП МП остаточно виселяють з Лаври: що відомо

УПЦ МП має звільнити всі приміщення Києво-Печерської лаври до 29 березня та передати усе державне майно. Договір оренди приміщень та територій розірвано після знайдених комісією порушень.

Московський патріархат відмовляється покидати будівлі, оскільки не бачить "юридичних підстав" такого рішення адміністрації заповідника.

У Мінкульті зазначили, що покинути територію лаври доведеться усім духовним особам, які потрапили під санкції РНБО. А це, в тому числі, митрополит Павло.

Сьогодні священники УПЦ МП оприлюднили звернення до Зеленського з проханням не видворяти їх з Лаври. У цьому відео попи МП згадують, як молилися за президенство Зеленського, тому просять "не ображати Лавру".

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