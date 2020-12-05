У Чехії громадянину цієї країни за участь у війні на Донбасі на боці Росії змінили вирок з умовного на реальний - трирічне ув’язнення.
Читайте такожСБУ затримала "вбивцю" ватажка "ДНР" ЗахарченкаПро це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.
Посол зазначив, що у липні крайовий суд в місті Ческе Будейовице за «участь в організованому злочинному угрупованні» засудив громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 роках воював на боці Росії на Донбасі, до трьох років умовного покарання з відстроченням на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.
“І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей «рускій мір» був того вартий”, - повідомив посол.
За словами Перебийніса, у суді Кафка стверджував, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася щось на кшталт «росія наш справжній друг» і, побачивши там відповідні заклики, зробив російську візу і поїхав на Донбас нібито «допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні».
“Як, однак, змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти ЗС України у складі незаконних військових формувань”, - наголосив Перебийніс.
Як вважає посол, рішення чеського суду про ув’язнення громадянина, який воював на Донбасі, є важливим прецедентом, адже досі у цій країні за участь у бойових діях на сході України засуджували лише умовно чи заочно.
“Таких «героїв» у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності. Переконаний, що рано чи пізно всі вони за свої злочини опиняться на лаві підсудних”, - підсумував Перебийніс.
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