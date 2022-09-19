Якщо пошкодять металеві затвори греблі, то зони підтоплення будуть незначними й відомі ДСНС та місцевій владі, тому місцевих жителів повідомлять завчасно.

Можливе пошкодження греблі Київської ГЕС внаслідок ракетного удару не спричинить катастрофічних наслідків, а гідротехнічні споруди станції перебувають в належному стані.

Про це повідомила прес-служба "Укргідроенерго", коментуючи заяви деяких експертів про катастрофічні наслідки у разі підриву Київської ГЕС.

Зазначається, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проектом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам.

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Споруди станції оснащені автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Це забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварій.

В компанії повідомляють, що з точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

"Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. На сьогодні особовий склад всіх підрозділів несе службу згідно з прийнятими розрахунками і планами", - уточнює прес-служба.

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроектовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

"У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві жителі будуть поінформовані завчасно", - йдеться у повідомленні.

То ж "Укргідроенерго" розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок.

Варто зазаначити, що київський еколог Василь Кредо заявив, що Київська ГЕС – один із найнебезпечніших об'єктів на Землі. Він стверджує, що споруда на 93% є аварійною. Було опубліковано навіть приблизний сценарій розвитку подій після руйнування греблі.

За його словами, першою постраждає Оболонь – 4-метрова хвиля накриє її за 3 хвилини після аварії. Ще через 2 хвилини вода дістанеться Троєщини, через 10 – до Подолу, через 15 – затопить Русанівку. Може постраждати й решта території України – майже 30 міст, сотні селищ та сіл будуть підтоплені.

Удар по дамбі в Кривому Розі - що відомо

14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема, по дамбі. В результаті удару почалося підняття рівня води в м. Інгулець, через що вночі відбувалася евакуація людей в двох районах міста, оскільки почалося підтоплення будинків.

15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.

17 вересня Вілкул повідомив, що в місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Крім того, під час ліквдації аварії загинув 38-річний працівник комунального підприємства "Сансервіс".

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