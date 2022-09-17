На ліквідації аварії на гідротехнічних спорудах в Кривому Розі загинув 38-річний працівник комунального підприємства "Сансервіс".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
"Щодо ліквідації наслідків терористичних актів на гідротехнічних спорудах багато говорити не буду, зазначу, що триває героїчна робота багатьох сотен криворіжців. І результат є. Позитивний результат. Але, на жаль, сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства "Сансервіс", 38-річний хлопець, виконуючи важливе завдання. У нього, як зараз у багатьох цивільних, був свій фронт. І він відстояв його до кінця", - написав Вілкул.
Він зазначив, що продовжуються відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах міста та ліквідація наслідків терористичних ракетних ударів російських окупантів.
При цьому додав, що за офіційною інформацією Міндовкілля, якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану.
"Ситуація контрольована. Держекоінспекція повідомила, що, як я вчора і казав, червоний колір води викликаний попаданням в воду залізної руди гематиту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається", - написав Вілкул.
При цьому він зазначив, що стан води в Карачунівському водосховищі "в нормі, згідно з проведеними лабораторними дослідженнями".
"Результати відібраних 16 вересня проб води у річці Інгулець в межах Кривого Рогу за 13-ма показниками свідчать, що якість води перебуває в межах нормативних значень для питних потреб", - повідомив Вілкул.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.
Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по дамбі. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста, оскільки почалося підтоплення будинків.
15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.
Сьогодні, 17 вересня, начальник військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що у місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.