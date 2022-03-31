За словами першої леді України, вже понад місяць ми живемо в спотвореній дійсності.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як вона ставиться до інформації про те, що її сім'я може бути "мішенню" для Росії. За словами дружини президента, все це переслідування нагадує їй низькопробний бойовик.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Die Zeit.

Зеленську запитали, як вона ставиться до інформації про те, що РФ може планувати цілеспрямовано вбивати своїх політичних супротивників в Україні, в тому числі її і її чоловіка. Перша леді розповіла, як вона справляється зі страхом на тлі того, що знаходиться під "постійною загрозою смерті".

"Те, що мене і мою сім'ю тепер переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що було скоєно окупантами, скільки було вбито беззахисних дітей, знищено цілих сімей, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, погрожуючи його родині. Це реалістичний план, тому у нас є дуже сильна охорона", - заявила Зеленська.

Дружина президента України також зазначила, що іноді все, що відбувається зараз здається їй страшним сном. Вона мріє прокинутися, але, на жаль, ситуація реальна і є жахливою правдою. Зеленська хвилюється за українців, які залишилися через повномасштабне вторгнення Росії без їжі і води. Однак віра в українську армію і перемогу вселяє їй мужність. Також перша леді розповіла, про те, як говорить зі своїми дітьми про війну.

"Жахливо розмовляти з дітьми не про подорожі, Тікток або домашні завдання, а про бомби, ракети і свободу. Страшно, що діти сьогодні змушені прокидатися під виття сирен і ховатися в бункерах. Проте потрібно пояснювати дітям, що відбувається", - додала дружина президента.

Старша дочка Зеленського сама знаходить всю інформацію про війну, а молодший син малює війну. Перша леді мріє, щоб її діти знову повернулися до звичайного життя, але також її дивує, як вони трималися в перші дні вторгнення.

"Вони діяли організовано і дисципліновано. Не ставили зайвих питань і все робили швидко. Їм не заважало те, що їм доводилося спати в одязі кілька днів поспіль. Однієї ночі я так втомилася, що я міцно заснула і не почула повітряну тривогу. Мій син мене абсолютно спокійно розбудив і сказав: "Мамо, нам знову треба в підвал. Підводься. Пізніше поспиш", - розповіла Зеленська.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленська розповіла, які емоції в умовах війни відчуває кожна українська мати.

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