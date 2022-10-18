Тепер документ має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Петиція про заборону громадянам Російської Федерації виступати в Україні набрала 25 тисяч підписів. Тепер це питання має розглянути президент Володимир Зеленський.

Відповідний документ опублікований на сайті глави української держави.

Автором петиції стала продюсер Ольга Клименко. Вона зареєструвала документ ще 15 серпня. Клименко в петиції просить заборонити громадянам Росії будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру і культури в Україні.

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"Враховуючи злочини Росії проти українського народу, ми не бачимо ніякої можливості подальшого будь-якого співробітництва в культурному, кіно і театральному секторах, і навпаки бачимо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, в театрах, на радіо і в сфері кінематографа", - йдеться в документі.

Також автор зажадала заборонити трансляцію будь-якого російського контенту, створеного як за участю громадян РФ, так і на території Росії. Також продюсер запропонувала обмежити продаж будь-яких продуктів російської культури в Україні.

За словами Клименка, необхідно змінити законодавство, щоб зберегти незалежність українського кіно і створити відповідні механізми і процедури.

Російська пропаганда і війна в Україні - що цікаво

Росія веде війну проти України на всіх фронтах, в тому числі і на культурному. Багато російських артистів і акторів підтримали вбивства українців і захоплення українських територій.

7 березня стало відомо, що український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

У свою чергу співак пригрозив генпрокурору трибуналом, оскільки в Україні, на його думку, нібито "тестують біологічну зброю на людях".

Варто відзначити, що не всі російські артисти підтримують політику президента Володимира Путіна. Тих, хто виступив проти війни з Україною, внесли до "чорного списку". Тепер їхні концерти небажані.

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