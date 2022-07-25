Від початку вторгнення росіян в Україну на Донеччині загинули 639 мирних людей, поранено ще 1660 і це дані без урахування жертв в Маріуполі.

На Донеччині минулої доби 8 людей отримали поранення внаслідок дій агресора.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини: 3 у Павлівці, 1 у Бахмуті, 1 у Галицинівці, 1 у Новомиколайлівці, 1 у Південному та 1 у Сіверську", - написав він.

Загалом, за даними Кириленка, від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 639 мирних людей, поранено ще 1660.

Водночас він наголосив, що наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Як писав УНІАН, росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

За даними британської розвідки, наступальні дії росіян на Бахмутському напрямку "маломасштабні", прогрес у них "мінімальний".

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