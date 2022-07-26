Представник псевдореспубліки знову відзначився пустими заявами.

В невизнаній цивілізованим світом "ДНР" заявили, що окупаційні війська Російської Федерації "звільнять" територію Донецької області до кінця серпня.

Про це заявив "перший заступник голови мінінформації ДНР" Данило Безсонов, пише пропагандистський ТАСС.

"Територію "ДНР" буде звільнено від ЗС України до кінця серпня", - заявив Безсонов.

Зауважимо, що терорист не уточнив, серпень якого року має на увазі. До речі, бойовики так званих "ЛДНР" вже не вперше роблять заяви з термінами "звільнення" Луганської та Донецької областей, однак "прогнози" не справджувалися. Про "захоплення" Луганської області загарбники звітували кілька разів, але станом на сьогодні не змогли вийти на рубежі регіону. У Донецькій області точаться запеклі бої, українські воїни тримають оборону.

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