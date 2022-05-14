За словами радника міського голови Маріуполя, у колоні від 500 до 1000 автівок.

До Запоріжжя пропустили колону автомобілів з маріупольцями, які чекали на в'їзд понад три дні.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня стало відомо, що до Маріуполя повертається усе більше місцевих жителів через неможливість виїхати до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію. "Ми спостерігаємо збільшення маріупольців у місті, тому що люди повертаються за рахунок фактичного закриття всіх "зелених коридорів" з боку Російської Федерації. Люди, які оселилися у Маріупольському районі, Нікольському районі, Бердянському районі і Бердянську, які не можуть потрапити у Запоріжжя, у тому числі через фінансове становище, вимушені повертатися до міста, до своїх домівок, до своїх квартир. Тобто, ми бачимо зростання", - розповів Андрющенко.

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