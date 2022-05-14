Люди чекали понад три дні \ Телеграм-канал Петро Андрющенко

До Запоріжжя пропустили колону автомобілів з маріупольцями, які чекали на в'їзд понад три дні.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - зазначив він.

Телеграм-канал Петро Андрющенко

Як повідомляв УНІАН, 13 травня стало відомо, що до Маріуполя повертається усе більше місцевих жителів через неможливість виїхати до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію. "Ми спостерігаємо збільшення маріупольців у місті, тому що люди повертаються за рахунок фактичного закриття всіх "зелених коридорів" з боку Російської Федерації. Люди, які оселилися у Маріупольському районі, Нікольському районі, Бердянському районі і Бердянську, які не можуть потрапити у Запоріжжя, у тому числі через фінансове становище, вимушені повертатися до міста, до своїх домівок, до своїх квартир. Тобто, ми бачимо зростання", - розповів Андрющенко.

Телеграм-канал Петро Андрющенко

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