Маріупольці у сусідніх районах і населених пунктах чекали на можливість виїхати гуманітарними коридорами з окупованої росіянами території.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що до Маріуполя повертається усе більше місцевих жителів через неможливість виїхати до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію.

Про це Андрющенко повідомив під час онлайн брифінг у львівському медіацентрі "Україна".

"Ми спостерігаємо збільшення маріупольців у місті, тому що люди повертаються за рахунок фактичного закриття всіх "зелених коридорів" з боку Російської Федерації. Люди, які оселилися у Маріупольському районі, Нікольському районі, Бердянському районі і Бердянську, які не можуть потрапити у Запоріжжя, у тому числі через фінансове становище, вимушені повертатися до міста, до своїх домівок, до своїх квартир. Тобто, ми бачимо зростання", - наголосив Андрющенко.

Водночас, він сказав, що не відбувається збільшення поставок продовольства до міста.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти мають намір провести фейковий референдум у розбомбленому Маріуполі, щоб нібито приєднати його до Російської Федерації. Попередньо відома дата - 15 травня.

При цьому російські окупанти намагаються приховати справжню кількість загиблих у Маріуполі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами".

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