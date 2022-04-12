Жінки за раз пекли по 80 буханок.

Мешканки Ірпеня Таня та Леся під обстрілами пекли хліб при світлі ліхтариків, щоб нагодувати тих, хто мимоволі став заручником російських військових. Жінки працювали до тих пір, поки були інгредієнти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінки до війни працювали в супермаркеті та не кинули магазин й людей навіть після повномасштабного наступу, попри страшні обстріли, щоб у людей була хоч якась їжа.

Вони придумали пароль і кожен день його міняли, щоб убезпечиться від російських окупантів. Адміністратор Таня та пекар Леся понад місяць разом з ще кількома колегами під перехресним вогнем пекли хліб.

Виїхати з міста вони не могли, бо розуміли – від них залежать життя. Жінки роздавали продукти голодним жителям Ірпеня, а хліб пекли при світлі ліхтариків, щоб не привертати увагу окупантів. За раз пекли максимальну кількість буханок - 80. У цьому ж магазині жінки й жили.

Вони працювали кожен день, поки не закінчилася борошно та паливо в генераторі. На допомогу до них прийшли українські військові. Спочатку продукти на позиції військових доставляв волонтер Володимир, а військові вже намагалися їх доставити дівчатам. Українські бійці під обстрілами пішки йшли приблизно чотири кілометри, щоб принести жінкам паливо та продукти, які перероблялися та роздавали людям.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, в деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів, після чого в місті провели зачистку.

Мер міста Олександр Маркушин розповів, що російські військові лютували в Ірпені - знищували все на своєму шляху, розстрілювали жителів, знущалися з жінок, дітей та навіть трупів.

З 6:00 12 квітня до 9: 00 п'ятниці, 15 квітня, у Київській області ввели комендантську годину.

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