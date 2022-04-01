Кількість мешканців у зруйнованих будинках і квартирах - 63 тис. 471 людина.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що подано вже майже 25,5 тис. заяв на компенсацію за зруйновану російськими окупантами нерухомість українців.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному у Telegram-каналі президента.

"І я, і урядовці вже говорили про те, що в державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти: будинки, квартири, тощо", - сказав він.

Президент додав, що за кілька днів подано вже 25 тис. 491 заяву.

"Кількість мешканців у цих будинках і у цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками - 63 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше, значно більше", - констатував Зеленський.

Він закликав розповідати всім, кому це потрібно, про таку державну програму.

"Вже скоро можливість подавати заяви запрацює і офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі", - запевнив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський розповів, що держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій.

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