У додатку "Дія" тепер можна подати заявку на відшкодування втраченого будинку або квартири в результаті бойових дій.

Держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненому офісом глави держави.

Також він зазначив, що працює новий функціонал державного сервісу "Дія".

Зеленський також зазначив, що на виплату зарплати шахтарям уряд направив 426 млн грн. Також розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців з районів бойових дій.

"Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку в "Діі". Подача заявок вже доступна в мобільному додатку. Потрібно оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А через тиждень буде доступна й офлайн - в центрах надання адміністративних послуг", - сказав глава держави.

За його словами, відповідний функціонал в "Діі" досить зручний, але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватися нашим урядом.

"Головне - держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - підкреслив Зеленський.

Війна проти України: