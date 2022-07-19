Уряд працює над тим, щоб якомога більше навчальних закладів відновили освітній процес.

У наступному навчальному році Міністерство внутрішніх справ забезпечить посилену охорону навчальних закладів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва.

За словами Матвєєвої, уряд працює над тим, щоб якомога більше навчальних закладів відновили освітній процес. Проте, жодний заклад освіти, який не відповідатиме певним нормам безпеки, не відновить очне навчання.

Також вона розповіла, що у рамках проекту "Безпечне освітнє середовище" МВС спільно з Міністерством освіти проводитимуть профілактичні безпекові заходи. Одним із кроків відповідного проекту є розміщення у школах інформаційних стендів щодо заходів безпеки, які потрібно вживати у разі настання небезпечних ситуацій.

"На початку навчального року представники МВС спільно з учителями проведуть уроки безпеки абсолютно у всіх школах України, які почнуть очне навчання. У першій декаді наступного року також буде забезпечена посилена охорона навчальних закладів", - зазначила вона.

Матвєєва повідомила, що представниками ДСНС проведено вже понад 3,5 тис. тренувань з евакуації, і такі заходи будуть також проведені у всіх навчальних закладах України. До того ж, планується розробити мобільний застосунок для дітей з усіма можливими відповідями на питання безпеки.

Також вона зауважила, що МВС приділяє увагу тим правопорушенням стосовно дітей, які були наявні і до початку повномасштабної війни РФ проти України. Вона зазначила, що упродовж 6 місяців від правопорушень постраждали 1 тис. 465 дітей, з них 644 - тяжкі та особливо тяжкі злочини.

"МВС продовжуватиме приділяти особливу увагу протидії домашньому насильству, безпечній поведінці в інтернеті та протидії булінгу в школах", - підкреслила Матвєєва.

Вона додала, що у цьому навчальному році продовжуватиме свою дію проект "Шкільний офіцер поліції". Приділяти додаткову увагу планують патріотичному вихованню та покращенню психологічного та фізичного стану дітей.

Як повідомляв УНІАН, МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.