Команда Зеленського запропонувала трампістам поліпшити становище України на полі бою перед переговорами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак озвучив команді обраного президента Дональда Трампа пропозицію щодо продовження воєнних дій до кордонів 2022 року, під час поїздки української делегації до США, заявила політичний оглядач Юлія Забєліна.

Крім того, вона розповіла, що тема вступу України до НАТО "зустрічається трампістами дуже прохолодно."

"Дуже негативно. І до цього треба було готуватися і розуміти, що така реакція від американців буде. Чи підготувалася українська сторона до цього, - я маю певні сумніви", - зазначила вона в ефірі Radio NV.

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Також Забєліна підкреслила, що міністру закордонних справ України Андрію Сибізі було поставлено завдання "якимось чином переконати" представників адміністрації президента США Джо Байдена в тому, що Україні необхідно отримати запрошення до Північноатлантичного альянсу. Однак США досі негативно налаштовані до цієї ідеї.

Інші новини про поїздку української делегації до США

Раніше УНІАН повідомляв, що Єрмак провів зустріч, зокрема, з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і посланцем обраного президента США по Україні Кітом Келлогом.

Крім того, українська делегація також зустрілася з імовірним віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом.

"З огляду на те, що військові зусилля України вичерпані, а її сили щоденно зменшуються, у країні існують побоювання, що період до інавгурації Трампа 20 січня може бути надзвичайно жорстоким", - йдеться у статті.

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