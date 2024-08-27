Президент України Володимир Зеленський створив дві військові адміністрації в Запорізькій області. Про це йдеться в указі №597/2024, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Президент постановив утврити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області та Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області, йдеться в документі.
Цей указ набуває чинності з дня його опублікування – тобто з 27 серпня 2024 року.
Варто зазначити, що населені пункти Василівка та Пологи перебувають під окупацією від перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Війна в Україні: важливі новини
Ворог не припиняє спроб просунутися в районі Часового Яру Донецької області. Противник щодня проводить штурмові дії, розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков. За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону, "яка йде по каналу".
Тим часом триває українська операція в Курській області РФ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 27 серпня під контролем Сил оборони перебуває вже 1 тис. 294 квадратних кілометри території країни-агресорки. На ній розташовано 100 населених пунктів Курської області.