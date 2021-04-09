Трохи більше третини українських громадян, які брали участь у соціологічному опитуванні, вважають високою імовірність подальшого воєнного вторгнення Росії в Україну.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
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36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 31% – як середню, 15% – низьку, 12% – кажуть, що загрози немає. У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтора раза.
Розмова Зеленського та Байдена
Також 68% зазначили, що чули про першу телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом (21% – багато чули, 47% – щось чули), а 32% нічого про це не знають. При цьому 50% респондентів позитивно ставляться до цієї новини, 35% – нейтрально, лише 9% – негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.
Крім того, 43% переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Байдена (у лютому 2020 таких було 38%). 41% говорять, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення.
Як проводилося опитування
Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 6-7 квітня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 2,5 тис. респондентів було опитано метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.
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